Дела масленичные: в Ярославле золовкины посиделки начались Фото: Олег Укладов

В этот день молодая невестка собирала родственниц со своей стороны и со стороны мужа. Девушки устраивали посиделки, дабы пообщаться и посплетничать. Незамужние родственницы приходили одни и проводили масленичные гадания на суженого. Хорошей приметой считалось сделать всем пришедшим какие-то небольшие подарки.

Детей, которым было скучно слушать разговоры взрослых, отправляли развлекаться. Ведь суббота была последним днем перед Великим Постом, когда можно было вдоволь накататься на качелях и наводиться хороводов.

После хороводов можно подкрепиться сырными блинами.

После хороводов можно подкрепиться сырными блинами. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Понадобится: полутвердый сыр – 300 г, яйца – 5 штук, соль, молоко не менее 3,2% – 750 мл, мука – 400 г, растительное масло для жарки.

Сыр натрите на крупной или средней терке. Яйца разделите на белки и желтки. Белки уберите в холодильник, а к желткам добавьте соль, влейте половину молока и взбейте миксером. Затем постепенно добавьте оставшееся молоко, постоянно перемешивая. В яичную смесь добавьте муку и тертый сыр, тщательно перемешайте. Белки взбейте миксером до острых пиков и добавьте в получившееся тесто. Перемешайте кулинарной лопаточкой и сразу начинайте печь.

В качестве дополнения к сырным блинам можно подать сметану или натуральный йогурт.

Теперь пора снова торопиться на гуляния. В Ярославле можно посетить следующие мероприятия:

Пора снова торопиться на гуляния Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославский зоопарк приглашает на развлекательную программу:

11:00 – торжественное начало мероприятия на площади ДУЦ «Ковчег».

С 11:00 до 11:50 – парад животных.

С 11:00 до 17:00 – катание на настоящих русских санях, запряженных лошадьми.

С 11:00 до 15:00 – катание на пони у ДУЦ «Ковчег».

С 11:00 до 13:00 – масленичные забавы на центральной площади ДУЦ «Ковчег».

С 13:00 до 15:00 – игры со скоморохами.

С 13:30 до 15:00 – фотозона в Альпака-парке «На сеновале».

С 13:30 до 14:00 – интерактивная программа «НеоБЫКновенный концерт с подарками от животных».

С 14:00 до 16:00 – мастер-класс по изготовлению масленичной куклы-оберега и кормления животных праздничными блинами.

Парк Рабочий сад устраивает развлекательную игровую программу «Веселая масленица». Начало в 12:00.

Музей истории города Ярославля приглашает на интерактивную программу с песнями и плясками «Как на масленой неделе» с посещением выставки топоров «С ним и в бой, и на работу» (по записи) с 14:00. А также на мастер-класс по росписи масленичного сувенира с 14:00 до 17:00.

В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны. Масленичные игры и забавы, катание на лошадях, усадебное угощение: чай, блины. Начало в 10:00, 12:00, 14:00.

Ярославский музей-заповедник приглашает на праздничную программу «Солнце Масленицы». Вас ожидают: забавы с медведем, Масленичный дед и представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление. Начало в 11:00, 13:00 и 14:00.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» приглашает на мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль. Встречи пройдут в 11:00 и 16:00.

Музей им В.Ю. Орлова устраивает праздничную программу для детей и взрослых «А у нашего кота тоже масленица». Начало в 12:00 и 16:00.

Музей «Мой любимый Мишка» организует экскурсию «Медвежья потеха». Вас ждет знакомство с традициями Масленицы, веселые игры и конкурсы, мастер-класс по изготовлению куклы-Масленицы, чаепитие с блинами. Начало в 13:00.

На ледовой площадке ЦФКиС «Молния» в 12:00 пройдет мастер-класс по фигурному катанию.

На ледовой площадке «Nivea» в 10:00 пройдет мастер-класс по конькобежному спорту, а в 11:00 по хоккею.

В течение масленичной недели проходят:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15),

– масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.