Дела масленичные: как в Ярославле на тещины вечерки ходят Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот день зять принимает гостей, к нему собирается наведаться в гости теща. Она берет с собой своих подруг, дабы похвастаться перед ними, какого хорошего паренька ухватила дочка. Чем дружелюбнее и щедрее будет зять, тем лучше сложится жизнь молодой семьи.

Удивить тещу можно китайскими блинчиками.

Удивить тещу можно китайскими блинчиками Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Понадобится: 2,5 стакана муки, стакан кипящей воды, кунжутное масло для смазывания,

примерно половина стакана нарезанного зеленого лука, щепотка соли.

Из муки и воды замесите мягкое эластичное тесто, после чего оставьте его «отдохнуть» на 30 минут. Теперь нужно разделить тесто на две части и каждую раскатать в тонкий пласт. Дальше смазываем их кунжутным маслом, посыпаем солью и зеленым луком. После плотно сворачиваем в рулет и разрезаем его на 4 части. Каждый отрезок сворачиваем в «улитку», расплющиваем ладонью, раскатываем в диск и обжариваем на растительном масле. Подать блинчики следует разрезав на треугольники, а также со сладким соусом чили.

Теща сыта, открывай ворота. Праздновать пора! В Ярославле погулять можно на следующих площадках:

Праздничные гуляния Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны. Масленичные игры и забавы, катание на лошадях, усадебное угощение: чай, блины. Начало в 10:00, 11:30, 13:00, 14:00.

Ярославский музей-заповедник приглашает на праздничную программу «Солнце Масленицы». Вас ожидают: забавы с медведем, Масленичный дед и представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление. Начало в 11:00, 13:00 и 14:00.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» приглашает на мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль. Встречи пройдут в 11:00 и 16:00.

ДК «Магистраль» устраивает выставку рисунков в нетрадиционной технике городского конкурса детских и родительских работ «MASLENITSA». Режим работы с 09:00 до 18:00.

«Ишь ты, Масленица!» Традиционные масленичные игры и конкурсы организует ДК «Энергетик», начало в 13:00.

Музее истории города Ярославля в 16:00 пройдет мастер-класс по росписи масленичного сувенира.

Городской выставочный зал им. Н.А. Нужина приглашает на экскурсию по выставке-конкурсу «Парад ремесел», начало в 16:00.

В течение масленичной недели проходят:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15),

– масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.