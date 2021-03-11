В Иванове «бродячие торговцы» украли из стиральной машинки пенсионерки 4 миллиона рублей

Не храните деньги в стиральных машинках... Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Иванова обратилась 80-летняя женщина с заявлением о краже у нее 4 миллионов 440 тысяч рублей. Бабушка хранила деньги в стиральной машинке и искренне считала, что ее сбережения в безопасности.

Как оказалось, жительница Иванова сама впустила вора в свой дом.

- К заявительнице пришли двое неизвестных мужчин и одна женщина. Они предложили приобрести бытовую технику, пообещав невысокие цены. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомцев и после беседы согласилась купить телевизор, газовую плиту, пылесос и микроволновую печь, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Вероятно, явившиеся в квартиру к пенсионерке «бродячие торговцы» были убедительны. Бабушка в новой технике не нуждалась, но навязчивые коммивояжеры сумели ее уговорить. Как пояснила потерпевшая полицейским – не смогла отказать хорошим людям. За уговоры не судят, а среди этих хороших людей оказался один не очень хороший – неоднократно судимый вор из Кемеровской области. Когда жительнице Иваново не хватило денег в кошельке, чтобы расплатиться за покупки, она полезла в свой «сейф». Видимо, это заметил злоумышленник. Когда продавцы ушли, бабушка обнаружила, что все ее накопления исчезли вместе с визитерами.

- Сотрудники уголовного розыска составили детальное описание внешности лиц, пробравшихся в квартиру потерпевшей. Оперативники выяснили так же приметы машины, на которой предположительно передвигались фигуранты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемых было установлено. Сотрудники полиции задержали автомобиль и двух из трех разыскиваемых лиц. Спустя какое-то время удалось выяснить местонахождения и третьего гражданина, который непосредственно совершил кражу сбережений, - пояснили в полиции.

Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража. Гражданин, подозреваемый в совершении преступлении уроженец Кемеровской области. Ранее уже судим за аналогичные криминальные деяния. Он арестован и помещен в следственный изолятор.