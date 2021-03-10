Дела масленичные: как в Ярославле скромные среды проводят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот день зять, друзья и родственники ходили в гости к теще на блины. Она в этот день была особенно ласкова и всячески демонстрировала свое расположение. Считалось, что чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

В этот день на стол можно подать пирог с грибной начинкой.

В этот день на стол можно подать пирог с грибной начинкой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Понадобится: 700 г дрожжевого теста, 600 г капусты, одна крупная луковица, 600 г свежих шампиньонов, зелень, растительное масло для жарки, соль, черный молотый перец.

Для начинки порубите мелко лук, затем обжарьте его до золотистого цвета. Нашинкуйте капусту, добавьте ее луку и обжарьте еще 10 минут на среднем огне. Шампиньоны режьте пластинками, выложить к капусте с луком и тушите еще 7-10 минут. По окончании посолите и поперчите, по желанию можно добавить зелени. Начинку сложите в чашку и подождите, пока она немного остынет.

Тесто делим на 2 части. Одну выкладываем ровным слоем в форму для выпекания, смазанную маслом, делаем бортики. Выкладываем начинку, а поверх раскатанный пласт, хорошо защипываем края. Вилкой прокалываем тесто в нескольких местах. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

Готовый пирог не следует сразу вынимать из духовки, иначе он опадет. Подержите при полуоткрытой створке 10-15 минут, а после нарежьте подстывшую выпечку порционными кусочками.

Сват попочевал, пора и развлекать. Ярославские гуляния будут на нескольких площадках:

Праздничные гуляния Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туристско-информационный центр города Ярославля организует «День лакомок в ТИЦе». Там будет игровая программа, мастер-классы по росписи пряников. В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны. Масленичные игры и забавы, катание на лошадях, усадебное угощение: чай, блины. Начало в 10:00, 11:30, 13:00, 14:00.

Ярославский музей-заповедник приглашает на праздничную программу «Солнце Масленицы». Вас ожидают: забавы с медведем, Масленичный дед и представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление. Начало в 11:00, 13:00 и 14:00.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» приглашает на мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль. Встречи пройдут в 11:00 и 16:00.

В ДК им. А.М. Добрынина пройдет праздничный концерт хора русской песни «Русские узоры», начало в 14:00.

В течение масленичной недели проходят: – выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский, – в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню, – городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15), – масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.