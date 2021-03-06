Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 марта 2021 года: умерли еще 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 33567 (+120)
Умер: 427 человек (+5)
Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер
В регионе, за минувшие сутки 5 человек умерло от коронавирусной инфекции, с начала пандемии зарегистрировано 427 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Ярославской области произошло 33567 случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки диагноз поставлен 120 жителям региона.
Эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется, постепенно снимаются ограничения. Поэтому в правительстве региона было принято решение предоставлять статистику заболевших по районам области только раз в неделю - по пятницам.