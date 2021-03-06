Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 марта 2021 года: умерли еще 5 человек

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Всего заражений: 33567 (+120)

Умер: 427 человек (+5)

Гостиницы: работают на 100-прецнтную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

В регионе, за минувшие сутки 5 человек умерло от коронавирусной инфекции, с начала пандемии зарегистрировано 427 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Ярославской области произошло 33567 случаев заражения COVID-19, за минувшие сутки диагноз поставлен 120 жителям региона.

Эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется, постепенно снимаются ограничения. Поэтому в правительстве региона было принято решение предоставлять статистику заболевших по районам области только раз в неделю - по пятницам.