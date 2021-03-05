Пипидастром оказался не веник: какие самые необычные подарки дарили ярославнам в Международный женский день?

Не знаете, что подарить? Вручите красивый букет цветов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очереди в цветочных магазинах 8 марта бываю покруче, чем утренние пробки в Ярославле. В такую дату хочется приятно удивить и порадовать всех девушек, будь то мама, бабушка, подруга, коллега, жена или родственница. Но для этого необходимо понимать, как выбрать именно необычный подарок.

Некоторые мужчины настолько гнались в гонке за звание самого оригинального, что слегка перестарались. Ярославны рассказали «Комсомолке» о тех самых подарках к Международному женскому дню.

– К 8 марта мне подарили плакаты, но не простые. На них были обнаженные девушки, точнее их тела, а вместо лиц – мои неудачные снимки.

– Праздник пришел в год окончания университета. Тогда мой муж подарил мне лавровый венок и флаг с лицом научного руководителя моей бакалаврской работы.

– Самое необычное… Веник для пыли, по-современному пипидастр. Его мне принес муж. Так вот, пипидастром оказался далеко не веник в этот день…

– Ко мне приехал брат с другого города. Мы не виделись, наверное, месяцев шесть. Он зашел в комнату со словами «с 8 марта» и протянул мне молоко с таким же названием.

– Коллеги для моего «доброго утра» подарили убегающий будильник. Вот теперь представьте, какое «доброе» утро у меня и у моих соседей на этаж ниже.

– Парень подарил баскетбольное кольцо. Я не знаю, что за намек, но мой рост 156 сантиметров и это не смешно.

– Перед 8 марта мы с молодым человеком поругались. На праздник он принес мне кнут и пряник и сказал «выбирай». Я выбрала кнут, - рассказала девушка, а что было дальше – история умалчивает.

Мужчины, желаем вам быть аккуратнее в праздники. Не надо дарить сковородки, швабры и скалки, если не хотите в очередной раз получить носки и бритву. Также советуем воздержаться от колющих и режущих предметов, недовольная женщина – это опасно. А вам, милые дамы, пожелаем терпения. Подарок может быть не таким уж и плохим, каким кажется на первый взгляд.