«По секрету всему свету»: ярославны рассказали о самых худших подарках на 8 марта

То, что хочешь получить в подарок и что получаешь - иногда совершенно разные вещи Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Согласитесь, наверняка в этот праздник вы не раз получали то, что, мягко говоря, не совсем хотели. Например, картину (и куда ее вешать?), пылесос (неужели на что-то намекают?), конфеты с распродажи (жмот какой-то?) и самый «лучший» презент – ничего (а это совсем некрасиво).

Корреспондент КП-Ярославль поговорил с прекрасными дамами и выяснил, какие презенты на 8 марта они отправили в «черный список» без права на реабилитацию.

Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз…

Гвоздики в целлофане вообще никто не любит, но именно эти цветы открывают наш «черный список» подарков к женскому дню.

Если хочется подарить букет, дарите красивые цветы, а не купленные на бегу пожухлые гвоздики Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Самым ужасным подарком к 8 марта для меня стала гвоздика в целлофане и телесные капроновые носки, а все это украсило детское шампанское. Но моей знакомой повезло больше. Ей подарили аж семь гвоздик все в том же целлофане.

- Мне вручили невкусную шоколадку и презерватив.

- Три завялых тюльпана в прозрачной обертке, которые продают в сетевых магазинах у кассы. Стало очень грустно, потому что я всей душой люблю эти цветы, а тут такое.

В хозяйстве точно пригодится

Некоторые мужчины считают, что все эти цветочки - бесполезные траты, а подарок должен быть практичным? Вот, например, у наших героинь швабра и туалетная бумага оказались в подарочном пакете. Ну, а что? Полезные вещи.

Швабра вещь в хозяйстве нужная, но это точно не лучший подарок на 8 Марта Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

- Как-то раз мой отец пришел с конфетами «Коровка» на развес и сказал: «Ну, дочь, у тебя же все есть, а конфеты съедите! Еще здоровья тебе желаю». Не дарите конфеты, особенно, если ваш ребенок их не ест. Дарите лучше любовь.

- К счастью, я не помню никаких ужасных подарков, но моей подруге однажды подарили швабру. Этой же шваброй она потом гнала своего бойфренда из дома.

- Подружки пошутить решили и вручили мне трусы-парашюты, туалетную бумагу и освежитель воздуха. Почему именно такой набор, история умалчивает.

Сувениры все заполонили

Теперь мы знаем, что в цветочных магазинах гвоздики лучше всего обходить стороной, точно также, как бытовые товары и конфетный ряд в супермаркете, но есть еще кое-что.

- Лучше не дарить бытовую технику, потому что это подарок для всей семьи, а не для женщины, для которой 8 Марта изначально был днем борьбы за собственные права, которые как раз исключают кухню как единственное место обитания.

Иногда не понятно, кому мужчина подарил подарок: любимой или себе-любимому Фото: Олег УКЛАДОВ

- На вопрос о худшем подарке ответить могу легко: для меня это сувенирная продукция. Когда у тебя много знакомых или ты работаешь с людьми, ты просто завален сувенирами. Места их хранить нет, ухаживать за ними трудно, все только пыль собирает. Поэтому я сама сувениры никогда не дарю и получать в подарок не люблю.

- Честно говоря, вот чего бы не хотелось получить на 8 Марта, так это беременность после празднования.

Но из любого правила есть исключения. Если ваша девушка, мама, сестра или бабушка без ума от фарфоровых фигурок, обожает гвоздики, просит микроволновку или готова килограммами поглощать сладости, то, конечно же, стоит прислушаться и подарить, то, о чем мечтает получатель. Ведь все мы разные и наши интересы тоже, поэтому нет точных характеристик хороших и плохих подарков. А пока вы раздумываете над креативным презентом, «Комсомольская правда» решила разбавить ваши размышления этим веселым опросом. Желаем вам хороших выходных и запоминающихся праздников!