Дела масленичные: как в Ярославле заигрыши празднуют Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»

Этот же день недели был посвящен смотринам. Молодежь общалась и присматривалась друг к другу. Дело в том, что впереди был Великий пост, во время него запрещены свадьбы, а после, молодые познакомившиеся во время заигрышей, уже могли пожениться.

Кстати, пожениться на Масленицу считается хорошей приметой. Пару ждет счастливое супружество.

Есть и приметы, за которыми следили девушки на выданье:

– Если девушка встретила на Масленицу подвыпившего мужчину, то скоро она и суженого своего встретит.

– К счастливому и скорому замужеству был и первый испеченный девушкой блин, если он получился ровным и золотым, легко переворачивался на сковородке.

– Если же блин прилип к сковороде, то в ближайший год замужества не видать.

– Дырочки в блине тоже не просто так. Сколько их получилось, столько и детей будет.

– Испеченный блин девушка может отдать первому встречному. Как его будут звать, такое имя будет и у суженого ее.

Кому смотрины были неинтересны, те в этот день звали в гости. Чем лучше накрыт был стол, тем больше уважения выказывал хозяин.

Угостить родственников и друзей можно блинчиками с творогом и икрой.

Блинчики с творогом и икрой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Понадобится: молоко 260 мл, мука 110 г, 1 яйцо, соль, сахар, творог 9% – 300 г, красная икра, петрушка.

Выпекаем тонкие блинчики из молока, муки и яйца. Творог протираем через сито. Кладем блинчик на ровную поверхность, промазываем творогом и заворачиваем в рулет. Порционно нарезаем, сверху выкладываем красную икру и украшаем петрушкой.

После еды пора и на гуляния идти. В Ярославле можно сходить на следующие площадки:

Праздничные гуляния Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 10:00 состоится Открытие городской выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» и мастер-классы в городском выставочном зале им. Н.А. Нужина.

В музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» пройдет интерактивная программа с участием Мороза-воеводы, Весны-красны. Масленичные игры и забавы, катание на лошадях, усадебное угощение: чай, блины. Начало в 10:00, 11:30, 13:00, 14:00.

Ярославский музей-заповедник приглашает на праздничную программу «Солнце Масленицы». Вас ожидают: забавы с медведем, Масленичный дед и представление Петрушки, старинные русские игры и состязания, солнечный мастер-класс и настоящее световое представление. Начало в 11:00, 13:00 и 14:00.

Музей эмальерного искусства «Эмалис» приглашает на мастер-класс по росписи кулонов в технике горячая эмаль. Встречи пройдут в 11:00 и 16:00.

В течение масленичной недели проходят:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15),

– масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.