Дела масленичные: как Ярославль праздник встречает Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Масленичная неделя в 2021 году начинается 8 марта, а заканчивается 14 марта. Саму семидневку разделяют на два периода: Узкая Масленица с понедельника по среду, и Широкая – с четверга по воскресенье. У каждого дня есть свои традиции и обычаи, о которых «Комсомолка» будет рассказывать вам на протяжении всех гуляний.

Первый день. Встреча

Самый главный обычай масленичного понедельника — это выпекание первого блина. Вот только его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников.

Народ развлекался на площадях: устанавливали качели, формировали ледяные горки, строили снежные крепости. Также в первое утро недели свекры отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. А вот чем можно накормить сватов:

Блины на пиве.

Блины на пиве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понадобится: 2 яйца, 0,5 л светлого пива, 100 мл кефира, 2 стакана муки, 2 ст. л. сахара, ложка растительного масла, щепотка соли, 2 ч. л. разрыхлителя.

Для начала разделяем белки и желтки яиц. В желтки добавляем кефир, сахар и соль, слегка взбиваем. Затем выливаем в желтковую смесь стакан пива и перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Получится густое тесто, которое разбавляем оставшимся пивом, постоянно помешивая. Добавляем растительное масло. Теперь взбиваем белки в пену и аккуратно вводим их в тесто. А дальше – жарим, как обычные блины. Подать блинчики можно с начинкой из жареных грибов с луком и болгарским перцем.

После того, как сваты подкрепились, можно и Масленицу встречать. В Ярославле праздничные гуляния в понедельник пройдут на нескольких площадках:

Праздничные гуляния Фото: Олег УКЛАДОВ

– Волжская набережная, 15. Там в музее им В.Ю. Орлова пройдет сказка – квест «Блин да масло», с путешествием по музею и мастер-классом. Запись проводится по телефону (4852) 20-66-47

– Музей «Эмалис». Мастерской пройдут классы по росписи кулонов в технике горячая эмаль в 11:00 и 16:00.

– Дворец культуры «Судостроитель» на улице Театральная, 21. В 10:00 пройдет класс-конкурс бального танца «Мамин вальс».

– Дом культуры «Энергетик», улица Клубная, 19. Детский праздничный концерт «Букет для мамы», начало в 11:00.

– Ярославский зоопарк проведет экскурсию «Прекрасные Зоо-дамы», она начнется в 12:00.

– Дворец культуры «Нефтяник» устроит концертную программу «Женщина, которая любит», начало в 12:00.

– Дом культуры «Красный Перекоп» организовывает концерт творческих коллективов «1000 и одно поздравление», который начнется в 12:00.

– Театрализованный концерт «Музыкальный букет» начнется в 12:00 в ДК «Гамма».

– «На крыльях Весны!» – это праздничная концертная программа муниципального духового оркестра. Начало в 13.00, в доме культуры «Строитель».

– Концертная программа дома культуры «Радий» «Тысяча и одно пожелание» начнется в 13:00.

– В ДК «Нефтяник» с 14:00 пройдет тематическая программа, посвященная киноленте «Девчата».

– Дворец культуры «Магистраль» приглашает на вечер отдыха «Месяц март-число восьмое», начало в 16:00.

В течение масленичной недели проходят:

– выставка масленичных кукол в парке на острове Даманский,

– в кафе и ресторанах города Ярославля - масленичное меню,

– городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел» в Городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (ул. Свободы, 15),

– масленичный программы в учреждениях культуры города Ярославля.