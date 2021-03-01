В Ивановской области мужчины стали чаще заражаться COVID-19

Коронавирус в Ивановской области отступает, но расслабляться рано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На брифинге по коронавирусу 1 марта руководитель ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин нарисовал социальный портрет пациентов, госпитализированных в COVID-госпиталя.

По словам директора депздрава, за последнюю неделю на 10% увеличилось число госпитализированных с коронавирусом мужчин. Также на 2,5% выросло число пациентов молодого возраста – от 18 до 45 лет. На 3,5% увеличилось количество COVID-больных от 46 до 65 лет. А вот ивановцы старше 65 лет стали заражаться меньше – тоже на 3,5%.

- По-прежнему достаточно большое количество смертей от нового коронавируса: за выходные мы зарегистрировали 12 смертельных случаев, в том числе, смерть 22-летнего молодого человека. Конечно, там были тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе, диабет. Еще раз хотелось бы напомнить про тяжесть течения новой коронавирусной инфекции у людей с хроническими заболеваниями, особенно, если среди сопутствующих есть сахарный диабет. К сожалению, нарушение обмена веществ мы иногда выявляем на момент поступления пациента на коронавирусную койку, - отметил директор департамента. - Снижение заболеваемости еще не говорит о том, что вероятность заразиться вирусом и переболеть в тяжелой форме также снизилась.

По данным на 1 марта, в Ивановской области 74 новых случая заражения, всего с начала пандемии заболели 30628 жителей области. Вылечились 28444 пациента, скончались – 928. В стационарах сейчас проходит лечение 821 человек.