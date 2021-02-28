Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 февраля 2021 года: умерли еще 5 жителей области

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 32808 (+140)
Всего выздоровлений: 31173 (+157)
Умерли: 402 человека (+5)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области пять человек скончались от коронавируса. Умерли мужчины 73, 69 и 68 лет, и женщины 74 и 60 лет.
За сутки диагноз COVID-19 был поставлен 140 ярославцам, выписались с больничных 157 жителей области. В госпиталях на лечении остаются 880 пациентов, а на карантине - 6585 человек.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 16979,
Рыбинск – 3632,
Ростовский МР – 1750,
г. о. Переславль-Залесский – 1710,
Тутаевский МР – 1130,
Ярославский МР – 1027,
Угличский МР – 1014,
Борисоглебский МР – 950,
Некрасовский МР – 783,
Гаврилов-Ямский МР – 750,
Пошехонский МР – 640,
Рыбинский МР – 483,
Даниловский МР – 412,
Большесельский МР – 315,
Мышкинский МР – 313,
Некоузский МР – 301,
Первомайский МР – 225,
Любимский МР – 223,
Брейтовский МР – 171.