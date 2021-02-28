Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 28 февраля 2021 года: умерли еще 5 жителей области

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 32808 (+140)

Всего выздоровлений: 31173 (+157)

Умерли: 402 человека (+5)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области пять человек скончались от коронавируса. Умерли мужчины 73, 69 и 68 лет, и женщины 74 и 60 лет.

За сутки диагноз COVID-19 был поставлен 140 ярославцам, выписались с больничных 157 жителей области. В госпиталях на лечении остаются 880 пациентов, а на карантине - 6585 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 16979,

Рыбинск – 3632,

Ростовский МР – 1750,

г. о. Переславль-Залесский – 1710,

Тутаевский МР – 1130,

Ярославский МР – 1027,

Угличский МР – 1014,

Борисоглебский МР – 950,

Некрасовский МР – 783,

Гаврилов-Ямский МР – 750,

Пошехонский МР – 640,

Рыбинский МР – 483,

Даниловский МР – 412,

Большесельский МР – 315,

Мышкинский МР – 313,

Некоузский МР – 301,

Первомайский МР – 225,

Любимский МР – 223,

Брейтовский МР – 171.