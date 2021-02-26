В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Ярославля Анастасия. Д ело в том, что в разгар 10-бальных пробок, когда на автобусы надежды нет, трамваи едут не по маршруту, а в депо.– Я стояла 20 минут на трамвайной остановке «Дзержинского». За это время проехал один трамвай. Люди стали заходить, на что водитель сказал, что все трамваи идут в парк, – рассказала Анастасия.Но проблема с общественным транспортом заключается не только в трамваях. От расписания движения автобусов, троллейбусов и маршруток не осталось и следа.– Потом я пошла на автобусную остановку. В общей сложности, я простояла 40 минут и не было ни одной маршрутки до центра. Так и не уехала, – возмущается девушка.И на этом приключения в снежном царстве не заканчиваются:– Пока я ждала транспорт, несколько человек чуть не попали под маршрутку, чуть ли не на дорогу выехали по льду, в их числе и ребенок. На остановке очень скользко, причем они просто шли, даже не бежали. Песком посыпано только у подъезда. Все дорожки, которые идут к остановкам – сплошной гололед. Машины едут километров 10 в час, – прокомментировала ситуацию Анастасия.Жители Ярославля недовольны новым расписанием транспорта, об этом они пишут в соцсетях:– Это какой-то ужас! Уважаемый мэр, что у вас даже песка нет? Водитель автобуса №13, на котором я ехал, прямо сказал, что доедет до конечной и на этом его рабочий день закончится. В одном месте он эти дороги видел...», – пишет в соцсетях один из жителей Ярославля.– Водителям плохо? А каково пешеходам? Пройти по тротуару... и поскользнуться можно, и промокнуть, ну и никуда без спорта... Вот такая полоса препятствий! – рассказал подписчик группы «Подслушано Ярославль».– Крепитесь пассажиры и водители… Мужайтесь! – с такой подписью житель Ярославля выкладывает видео, на котором маршрутку пытаются вытащить из снежного плена.На 16:30 пробки в Ярославле 9 баллов. Несколько часов назад сервис «Яндекс.Пробки» показывал твердую десятку.