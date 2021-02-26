В Ярославле 7-летняя девочка выжила после падения с 7 этажа

В Ярославле девочка выжила после падения с 7 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 25 февраля, во Фрунзенском районе из окна из окна кухни с 7 этажа выпала 7-летняя девочка. За довольно мягкую посадку можно похвалить наших коммунальщиков — ребенок упал в сугроб. В этот момент в квартире находилась мать, которая кормила новорожденного в другой комнате. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга.

— По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего, — сообщили в управлении СК по Ярославской области.

Следственный комитет по Ярославской области призывает родителей, лиц, осуществляющих присмотр за детьми, быть бдительнее и не забывать элементарных правил безопасности, в том числе в зимнее время.