Ярославский «Локомотив» ищет нового тренера через сайт объявлений

ФОТО: группа «Хоккейный клуб Локомотив» «ВКонтакте»

Вакансии опубликованы на сайте «Работа в России» и интерактивном портале службы занятости населения Ярославской области.

В объявлении указано, что клуб ищет кандидата на должность главного тренера с зарплатой от 100 тысяч рублей, на ненормированный рабочий день по срочному трудовому договору. Дополнительно идет социальный пакет и гибкий график работы. Обязанности следующие: руководство тренировочным процессом и подготовка команды к соревнованиям.

– Это формальная процедура, которая проводится каждый год через базу вакансий. Сделано это для того, чтоб иметь квоту на высоко квалифицированных по иностранных специалистов. «Локомотив» не намерен приглашать нового тренера, – сообщили в пресс-службе «Локомотива.

Напомним, с 2020 года «Локомотив» возглавляет Андрей Скабелка. Срок его соглашения рассчитан на 3 года.