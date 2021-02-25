Как под Угличем Ярославской области немецкий самолет искали

Останки членов экипажа нашли в лесу Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Местный егерь Андрей Лавров рассказал организации Volksbund, которая занимается перезахоронением останков немецких военнослужащих в России, где находится одно из захоронений. Уже в начале ноября 2020 мужчина вместе с представителем организации отправился на поиски в лес за 30 километров от Калязина. С 15 лет Андрей Лавров знал, где разбился немецкий самолет и где лежат пять немцев. Об этом ему рассказывал отец, который в 1943 году стал очевидцем событий.

Военнослужащие Люфтваффе совершали налеты на фабрики и заводы, железные дороги и населенные пункты Ярославской области с осени 1941 года. Действие происходило и 21 июня 1943 года, тогда под атаку попал Углич, но город обороняли советские зенитчицы и летчики. Один из немецких самолетов отбился от своего отряда, и его начал преследовать советский истребитель, которым управлял 21-летний старший сержант Сергей Пичугин.

Бой развернулся в небе над деревнями. У Пичугина закончились патроны и он пошел на таран. Немецкий самолет упал между деревнями, все военнослужащие, которые находились в нем, разбились. Пичугин же выпрыгнул с парашютом, но тоже погиб. Когда немецкий самолет упал, жители ближайших деревень тут же пошли к месту крушения. Из бомбардировщика вылетела пулеметная лента, и люди подумали, что немцы еще живы, но потом поняли, что экипаж мертв. Железо от самолета быстро разобрали на обшивку для крыш, отец Лаврова забрал генератор от бомбардировщика и подсоединил его к дому, тем самым обеспечил себя электричеством.

Почти 40 лет Андрей Лавров помнил о месте крушения самолета. В начале ноября 2020 егерь вместе с представителем организации Volksbund отправился на поиски останков. До места крушения самолета нет дороги, команде пришлось оставить технику и пойти в лес пешком. Лавров по памяти вывел к нужной поляне, никаких следов могил там не было, лишь два углубления. Как выяснилось, одно от двигателя, другое от кабины.

Начались раскопки. Вся земля была во фрагментах разлетевшегося на куски самолета. Место, где лежали останки членов экипажа, можно было узнать только по небольшому кресту, который находится в 20 метрах от канав. По словам Лаврова, немцев тогда не захоронили, просто закопали.

На глубине 30 сантиметров команда обнаружила свежую рабочую перчатку, появились опасения, что сюда уже наведывались черные копатели, но тревога оказалась напрасной. Немного позже в этом месте откопали обувь. После нескольких часов раскопок команда достала останки пяти солдат — собрала все кости в пакеты и двинулась в обратный путь.

Члены команды выкопали свитер, шлемофоны, пилотку, унты, ботинки и носки, Лавров нашел погоны, скорее всего, фельдфебеля. Но идентифицировать погибших не удалось, для этого нужен либо полный номер самолета, либо личные жетоны военнослужащих, чего на месте крушения не оказалось. Хотя в книге Кулагина «В небе над Угличем» приводится список членов немецкого экипажа, которые сражались с советским истребителем в ту ночь.