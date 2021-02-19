В Ярославской области украли золота на 18 миллионов рублей

Против мужчин собрали большую базу доказательств, которые подтверждают их участие в преступлении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось видео с задержания мужчин, которые в Угличе взломали дверь ювелирного магазина и украли оттуда золотых изделий на сумму более 18 миллионов рублей.

Следователи МВД России и Северо-Кавказского федерального округа, Ростовской и Ярославской областей оперативно начали разыскивать похитителей, в скором времени их задержали. Один из подозреваемых оказался жителем Ставропольского края, другой – Карачаево-Черкесской Республики.

Против мужчин собрали большую базу доказательств, которые подтверждают их участие в преступлении. У них дома нашли и изъяли мобильные телефоны, радиостанции, сим-карты, банковские деньги, денежные средства, золотое кольцо и много бирок от ювелирных изделий.

- Возможно, что злоумышленники причастны еще к девяти похожим кражам в магазинах и ломбардах Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей, - рассказали в пресс-службе МВД России

Против них возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.