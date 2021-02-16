Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, вопросы социально-экономического развития малых городов пока решаются недостаточно эффективно и требуют пристального внимания. С таких слов начинается отчет Счетной палаты РФ, опубликованный на официальном сайте ведомства. В отчете говорится об использовании федеральных средств, которые были направлены на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях.– С 2018 года по поручению Президента осуществляется государственная поддержка малых городов и исторических поселений, являющихся победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. В 2018-2019 годах субъекты подали на конкурс более 1000 заявок. Победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета направлено почти 15 миллиардов рублей. На 1 января 2021 года реализовано 166 проектов (69,2%). При этом заявленный социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут, – сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.В Ярославской области в конкурсе побеждали Переславль-Залесский, Мышкин, Ростов, Тутаев, Данилов. Почему-то на Переславле-Залесском аудиторы акцентировали свое внимание и выехали на место с проверкой. Выводы оказались неутешительными: реализованный проект не соответствовал тому, что был представлен на конкурс. Цель не достигнута.– Проектом города Переславль-Залесский, представленным на Всероссийский конкурс, была обозначена ключевая проблема территории – пространство Народной площади, которое превращено в одну сплошную парковку. При этом в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия при выезде на объект установлено, что после реализации проекта площадь так и используется под парковку. Причиной указанного является невключение в проектно-сметную документацию работ по благоустройству площади. Кроме того, проектом были определены главные точки притяжения туристов –лодочная станция и сухой ручей. Ни один из данных объектов не создан, – констатирует отчет Счетной палаты.Кроме того, одним из условий участия в конкурсе было привлечение к реализации проектов средств областного и местных бюджетов, в также внебюджетных источников.– В соглашениях Минстроя России с Ярославской областью о предоставлении дотаций и иных межбюджетных трансфертов указанные обязательства отсутствовали. В связи с чем Ярославской областью не обеспечено участие областного и местного бюджетов в реализации проектов победителями Всероссийского конкурса в 2018 и 2019 годах городами Ростов, Переславль-Залесский, Тутаев и Данилов, не привлечены средства из внебюджетных источников. Мероприятия, реализация которых в соответствии с конкурсными заявками предусматривалась за счет областного и местного бюджетов, внебюджетных источников финансирования, не выполнены, – отмечается в отчете Счетной палаты.Также стоит отметить сроки реализации проектов. В Ярославской области некоторые из них были нарушены. Например, отставание от графика, связанного с разработкой проектной документации, в Мышкине составило до 6 месяцев, в Переславле и Тутаеве - до 5 месяцев, в Ростове - до 7 месяцев.О нарушениях проинформировали губернатора области Дмитрия Миронова, Минстрой и Минфин. Последуют ли какие-то санкции, пока не ясно.