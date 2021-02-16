Владельцы шести гостиниц в Ростове Великом готовы разместить у себя ростовцев, в квартирах которых до сих пор нет отопления. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Дмитрий Миронов.Проживание будет бесплатным. Но количество мест ограничено, поэтому в первую очередь заселять собираются семьи с маленькими детьми. При себе нужно иметь паспорт, чтобы подтвердить факт прописки.Сейчас проблемы с подключением трех многоквартирных домов. В остальные подача тепла началась, сотрудники управляющих компаний отрабатывают заявки по поводу воздушных пробок.- Дополнительно в Ростове задействованы бригады \\"Южного водоканала\\" из Переславля-Залесского, \\"Северного водоканала\\", \\"Ярославльводоканала\\". На объектах также трудятся бригады АО «МКЭ» и МУП «Расчетный центр». Для отогрева замерзших труб в неподключенных домах задействованы дизельные тепловые пушки, - сообщают в правительстве области.