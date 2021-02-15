Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 февраля 2021 года: три человека скончались от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30784 (+167)

Всего выздоровлений: 28967 (+164)

Умер: 357 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Скончались три человека от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 83 и 66 лет, а также 66-летняя женщина.

. Фото: Правительство Ярославской области

Продолжают лечение 1099 пациента: 611 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 488 с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 15614;

Рыбинск – 3605;

Ростовский МР - 1670;

г.о. Переславль-Залесский - 1626;

Тутаевский МР - 1064;

Ярославский МР - 969;

Угличский МР - 912;

Борисоглебский МР - 890;

Гаврилов-Ямский МР – 727;

Некрасовский МР - 729;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 479;

Даниловский МР - 390;

Большесельский МР - 308;

Мышкинский МР - 293;

Некоузский МР - 290;

Первомайский МР - 223;

Любимский МР - 205;

Брейтовский МР – 151.