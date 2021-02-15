Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 февраля 2021 года: три человека скончались от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30784 (+167)
Всего выздоровлений: 28967 (+164)
Умер: 357 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Скончались три человека от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 83 и 66 лет, а также 66-летняя женщина.
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Фото: Правительство Ярославской области
Продолжают лечение 1099 пациента: 611 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 488 с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 15614;
Рыбинск – 3605;
Ростовский МР - 1670;
г.о. Переславль-Залесский - 1626;
Тутаевский МР - 1064;
Ярославский МР - 969;
Угличский МР - 912;
Борисоглебский МР - 890;
Гаврилов-Ямский МР – 727;
Некрасовский МР - 729;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 479;
Даниловский МР - 390;
Большесельский МР - 308;
Мышкинский МР - 293;
Некоузский МР - 290;
Первомайский МР - 223;
Любимский МР - 205;
Брейтовский МР – 151.