Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 февраля 2021 года: еще три жертвы COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 30617 (+170)
Всего выздоровлений: 28803 (+160)
Умер: 354 человека (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 71 года, 69 и 67 лет.
За сутки диагноз поставили 170 ярославцам, вылечились 160 жителей региона. Продолжают лечение 1089 пациента: 616 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 473 с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам: Ярославль - 15509;
Рыбинск – 3598;
Ростовский МР - 1659;
г. о. Переславль-Залесский - 1626;
Тутаевский МР - 1053;
Ярославский МР - 966;
Угличский МР - 907;
Борисоглебский МР - 888;
Гаврилов-Ямский МР – 722;
Некрасовский МР - 720;
Пошехонский МР - 639;
Рыбинский МР - 479;
Даниловский МР - 386;
Большесельский МР - 308;
Мышкинский МР - 293;
Некоузский МР - 288;
Первомайский МР - 220;
Любимский МР - 205;
Брейтовский МР - 151.