Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 февраля 2021 года: еще три жертвы COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 30617 (+170)

Всего выздоровлений: 28803 (+160)

Умер: 354 человека (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Три человека скончались от коронавируса в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали мужчины 71 года, 69 и 67 лет.

За сутки диагноз поставили 170 ярославцам, вылечились 160 жителей региона. Продолжают лечение 1089 пациента: 616 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 473 с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам: Ярославль - 15509;

Рыбинск – 3598;

Ростовский МР - 1659;

г. о. Переславль-Залесский - 1626;

Тутаевский МР - 1053;

Ярославский МР - 966;

Угличский МР - 907;

Борисоглебский МР - 888;

Гаврилов-Ямский МР – 722;

Некрасовский МР - 720;

Пошехонский МР - 639;

Рыбинский МР - 479;

Даниловский МР - 386;

Большесельский МР - 308;

Мышкинский МР - 293;

Некоузский МР - 288;

Первомайский МР - 220;

Любимский МР - 205;

Брейтовский МР - 151.