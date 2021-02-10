Коронавирусные ограничения в Костромской области: что отменили

Маски пока не снимаем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Костромской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 57 человек, скончались три человека: женщина 62 лет и две женщины 73 лет. В стационарах проходит лечение 431 пациент, амбулаторно лечатся 2082 костромича.

Несмотря на то, что ситуация с COVID-19 в области продолжает оставаться довольно серьезной, не которые ограничения уже сняты:

- некоторые больницы начали работать в штатном режиме;

- до часа ночи продлена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита;

- работникам кафе, ресторанов, гостиниц, бань и торговых центров не нужно предоставлять справки об отсутствии коронавируса;

- в банях открыли бассейны для клиентов;

- в торговых центрах скамейками можно пользоваться инвалидам, пожилым людям, беременным и костромичам с детьми до 3-х лет;

- концертные залы можно заполнять на 50%.

В Костромской области по-прежнему сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для пожилых. До 23 февраля запрещены массовые мероприятия, численность которых более 10 человек.