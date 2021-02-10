Шокирующие цифры по смертности в Ярославской области назвали сегодня, 10 февраля, на комитете по здравоохранению, который прошел в региональном заксобрании. По словам главного терапевта департамента здравоохранения Марии Можейко, в 2020 году из-за пандемии резко увеличилось число смертей от болезней системы кровообращения. В некоторых районах ситуация особенно острая. Например, в Первомайском скончались все сердечники, стоявшие на учете.- COVID-19 наносит серьезный удар по сердечно-сосудистой системе человека. Еще в апреле-мае влияние коронавируса на сердце и сосуды было недооценено. Механизмы инфаркта и инсульта при коронавирусе отличаются от обычного течения болезни, - отметила Мария Можейко.К началу пандемии ситуация не была настолько серьезна, но за полгода все кардинально изменилось. На 9% увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе на 16% - среди трудоспособного населения и на 24% - от острого инфаркта миокарда.Возможно, свою роль сыграло и то, что большая часть госпиталей были перепрофилированы для лечения коронавирусных больных. Да и ярославцы не спешили к врачам с «несерьезными» проблемами, откладывая визиты на потом.Сейчас в Ярославской области собираются принимать оперативные и разносторонние меры, чтобы снять остроту с ситуации по смертности. Главная задача – восстановить плановое оказание кардиологической помощи, обеспечить льготников необходимыми лекарствами и увеличить число врачей-кардиологов.