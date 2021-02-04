Полярная ночь и экстремальные температуры: ярославец и его команда отправились покорять Арктику

Самые известные экстремальные путешественники отправились покорять Арктику. ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

Самые известные экстремальные путешественники под руководством ярославца Богдана Булычева отправились покорять Арктику. Из Якутска стартовала первая в мире автомобильная экспедиция до архипелага Новосибирские острова «Через Полюс холода».

У экстремалов амбициозные цели: через Полюс холода доехать до Охотского моря, посетить Магадан и двинуться на север в Арктику за 74-ю параллель северной широты. 30 дней в пути и 5000 километров арктического бездорожья на двух машинах. Большая часть дороги пройдет в условиях полярной ночи и при невероятно низких температурах.

Еще ни одному экипажу не удавалось преодолеть этот маршрут на машинах. ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

- Один из самых загадочных архипелагов России – Новосибирские острова. Этот арктический этап является невероятно сложным и практически непроходимым. Еще ни одному российскому и иностранному экипажу не удавалось преодолеть этот маршрут на машинах. Часть пути мы будем следовать по федеральной трассе Колыма, дальше по зимникам, после чего, как обычно, выходим в «открытый космос», где нас ждут тысячи километров заснежено целины вне цивилизации, - рассказывает исследователь, арктический блогер, организатор множества экспедиций Богдан булычев.

Большая часть пути пройдет в условиях полярной ночи и при невероятно низких температурах. ФОТО: YouTube-канал «Про путешествия»

Во время своего похода участники будут снимать многосерийный фильм и размещать его на YouTube-канале «Про путешествия».

В команде Богдана Булычева самый опытный арктический путешественник, неоднократный обладатель нескольких мировых рекордов Александр Еликов; штурман, путешественник, один из основоположников off-road движения Евгений Шаталов; чемпион России по трофи-рейдам Олег Харченко; экстремальный автомобильный фотограф Александр Коваль; экстремальный видео-оператор Владислав Поронго.