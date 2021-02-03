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Полицейский из Костромской области оштрафовал родственников ради выполнения плана

Два брата экс-сотрудника полиции стали нарушителями не по своей вине
Полина Вачнадзе
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Полицейский из Костромской области оштрафовал родственников ради выполнения плана

Полицейский из Костромской области оштрафовал родственников ради выполнения плана

Фото: Артем КИЛЬКИН

Двум жителям города Галича Костромской области не посчастливилось иметь в сводных братьях сотрудника полиции. Ради улучшения своих показателей работы, в феврале прошлого года полицейский-водитель ППС составил на родственников протоколы за курение в неположенном месте.

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов не только внес в документ ложные сведения, но и подделал подписи «нарушителей», а также оплатил штрафы из своего кармана. Это было сделано для того, чтобы скрыть следы преступления. Родные полицейского даже не догадывались, что стали фигурантами административного дела.

- Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности костромского УМВД. Бывший сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, - пояснили в СКР по Костромской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Экс-полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы.

Происшествия: КРИМИНАЛ