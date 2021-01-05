В Ивановской области от коронавируса скончались еще 11 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб. Общее количество летальных случаев с начала пандемии достигло 546.Число заболевших COVID-19 пока продолжает расти. За минувшие сутки инфекцию выявили у 184 ивановцев. Выписали при этом 173 пациента. Под наблюдением после контакта с заразившимися остаются 12442 жителя региона.Если говорить о статистике распространения коронавируса по региону, то в тройке антилидеров находятся Иваново (всего с начала пандемии зарегистрировано 7959 случаев заражения, за сутки +43), Шуя (всего 1635, за сутки +8), Кинешма (всего 1576, за сутки +13).Отметим, что за сутки достаточно большой прирост больных наблюдается в Вичуге (+17), Родниковском (+23), Ивановском (+15) и Ильинском (+10) районах.