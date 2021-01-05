Всего заражений: 23239 (+191)Всего выздоровлений: 21796 (+185)Умер: 211 человек (+2)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались двое мужчин в возрасте 77 и 73 лет. За сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 191 человека. Выздоровели и выписались при этом 185 жителей региона.На данный момент на лечении в больницах находятся 1883 пациента. 689 из них с подтвержденным коронавирусом, 1194 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 7888 ярославцев.Статистика распространения коронавируса по районам области:Ярославль - 11377;Рыбинск - 3236;Ростовский МР - 1350;г. о. Переславль-Залесский - 1180;Тутаевский МР - 871;Ярославский МР - 760;Угличский МР - 610;Гаврилов-Ямский МР - 587;Борисоглебский МР - 587;Некрасовский МР - 552;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 446;Мышкинский МР - 223;Даниловский МР - 222;Некоузский МР - 208;Первомайский МР - 163;Большесельский МР - 162;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 112.