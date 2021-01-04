Всего заражений: 23048 (+185)Всего выздоровлений: 21611 (+179)Умер: 209 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от COVID-19 скончались еще четыре человека. Это двое мужчин, 72 и 65 лет, и две женщины в возрасте 73 и 66 лет.За сутки диагноз коронавирус поставили 185 жителям региона. Количество выздоровевших увеличилось на 179 человек.В настоящее время госпитализированы 1889 пациентов. 714 из них с подтвержденным COVID-19, 1175 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 7933 ярославца.Статистика распространения COVID-19 по региону:Ярославль - 11267;Рыбинск - 3220;Ростовский МР - 1348;г. о. Переславль-Залесский - 1173;Тутаевский МР - 864;Ярославский МР - 756;Угличский МР - 600;Гаврилов-Ямский МР - 584;Борисоглебский МР - 564;Некрасовский МР - 550;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 446;Мышкинский МР - 223;Даниловский МР - 218;Некоузский МР - 207;Первомайский МР - 163;Большесельский МР - 161;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.