Всего заражений: 22863 (+187)Всего выздоровлений: 21432 (+151)Умер: 205 человек (+6)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летЧисло умерших от COVID-19 в Ярославской области увеличилось на шесть человек. За минувшие сутки скончались пятеро мужчин в возрасте 80, 79, 71, 65 и 63 лет и 83-летняя женщина.Коронавирус выявили еще у 187 жителей региона, выздоровел при этом 151 ярославец.На данный момент на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары госпитализированы 1848 пациентов: 729 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1119 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 7929 человек.Статистика распространения коронавируса по районам области:Ярославль - 11174;Рыбинск - 3205;Ростовский МР - 1348;г. о. Переславль-Залесский - 1153;Тутаевский МР - 857;Ярославский МР - 753;Угличский МР - 588;Гаврилов-Ямский МР - 579;Некрасовский МР - 546;Борисоглебский МР - 541;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 446;Мышкинский МР - 223;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 207;Первомайский МР - 162;Большесельский МР - 161;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.