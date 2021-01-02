Страшное ДТП произошло сегодня, 2 января, утром на 152-м километре трассы М-8 в Переславском районе. По предварительной информации, автомобиль «БМВ», двигавшийся в сторону Ярославля, выехал на встречку, где столкнулся с машинами «Лада Веста» и «Мерседес».Кадры с места аварии появились в социальных сетях. Видно, что все автомобили сильно искорежены. Один из них, по всей видимости, от сильного удара, вылетел в кювет. На дороге разбросаны осколки от поврежденных машин, вдоль трассы стоят люди.- Здесь трупы, - отвечает очевидец аварии на предложение автора ролика оказать помощь.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в результате ДТП погибли четыре человека: 31-летний водитель «БМВ», 23-летний водитель «Лады» и два пассажира той же машины - 50-летняя женщина и 53-летний мужчина. Еще один человек, 26-летняя пассажирка «БМВ», госпитализирован.В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.