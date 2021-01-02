Всего заражений: 22676 (+193)Всего выздоровлений: 21281 (+187)Умер: 199 человек (+5)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летВ Ярославской области от коронавируса скончались еще пять человек. Это четверо мужчин в возрасте 82, 72, 70 и 67 лет и 81-летняя женщина.Число заболевших продолжает расти. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 193 жителей региона. Выздоровели при этом 187 ярославцев.В настоящее время на инфекционные койки госпитализированы 1789 пациентов: 729 из них с подтвержденным COVID-19, 1060 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 7935 человек.Статистика распространения коронавируса по региону:Ярославль - 11067;Рыбинск - 3198;Ростовский МР - 1336;г. о. Переславль-Залесский - 1143;Тутаевский МР - 847;Ярославский МР - 747;Угличский МР - 579;Гаврилов-Ямский МР - 579;Некрасовский МР - 542;Борисоглебский МР - 527;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 442;Мышкинский МР - 220;Даниловский МР - 216;Некоузский МР - 207;Большесельский МР - 161;Первомайский МР - 161;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.