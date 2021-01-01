Из-за пандемии коронавируса под запретом остается проведение массовых мероприятий. Однако, несмотря на это, у жителей Ярославской области есть возможность интересно и с пользой провести новогодние праздники.ЯрославльСо 2 по 5 января в 11:00 Ярославский музей-заповедник проведет «Морозные игры». В программе: бирюльки, турнир с Дедом Морозом и «шумная» сказка.9 января жителям и гостям города предлагают пешком прогуляться по праздничным улицам и площадям. Вы узнаете, какие рождественские и новогодние гуляния устраивали ярославцы и где они проходили; как «расторопные ярославские мужики» извлекали прибыль от праздников и какие блюда были традиционными на городских застольях. Место сбора: сквер у памятника Федору ВолковуРыбинскЮные жители города могут принять участие в мастер-классах:2 января в 17:30, 6 и 10 января в 12:00 - роспись набора игрушек на елку;3 января в 17:30, 7 и 9 января в 12:00 - изготовление зеркала «Зайчик» (сборка, декупаж и украшение изделия);4 января в 17:30, 5 января и 8 января в 12:00 - изготовление мягкой игрушки - подушки «Корова».Место проведения: арт-трактир «Отцы».Кроме того, в Рыбинске 3 и 6 января в 12:00 пройдут пешеходные экскурсии с дегустацией натуральных растительных масел и фермерских мясных продуктов.УгличТуристский информационный центр приглашает на мастер-классы:2 января - изготовление рождественских свечей из вощины;4 января - декорирование рождественских подсвечников;5 января - гастрономический мастер-класс «Фондю по-угличски»;6 января - декупаж подарочной ключницы;8 января - изготовление магнита-смайлика из полимерной глины.Место проведения: улица Ростовская, дом 6. Начало: в 15:00.Все выше названные мероприятия платные, требуется предварительная запись (информацию о стоимости и контакты можно найти на сайте www.visityaroslavia.ru).