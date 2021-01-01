Всего заражений: 22483 (+192)Всего выздоровлений: 21094 (+182)Умер: 194 человек (+4)Гостиницы: работаютЗоопарк: работаетКинотеатры: работаютТеатры: работают (продажа билетов через место)Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических группИзоляция для приезжих: нетДействует масочный режимВведен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00Введен режим самоизоляции для людей старше 65 летCOVID-19 унес жизни еще четверых жителей Ярославской области. Скончались мужчины 80, 78, 65 и 52 лет.Число заболевших коронавирусом увеличилось на 192 человека, при этом выздоровели и выписались 182 ярославца.В настоящее время госпитализированы на инфекционные койки 1735 пациентов: 732 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1003 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заразившимися остаются 7929 человек.Статистика распространения COVID-19 по региону:Ярославль - 10958;Рыбинск - 3198;Ростовский МР - 1325;г. о. Переславль-Залесский - 1133;Тутаевский МР - 838;Ярославский МР - 742;Угличский МР - 573;Гаврилов-Ямский МР - 576;Некрасовский МР - 531;Борисоглебский МР - 514;Пошехонский МР - 461;Рыбинский МР - 442;Даниловский МР - 216;Мышкинский МР - 211;Некоузский МР - 207;Большесельский МР - 160;Первомайский МР - 155;Любимский МР - 132;Брейтовский МР - 111.