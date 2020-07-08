2020-07-08T20:34:19+03:00
Общество

Мусорный ветер? Дым из трубы? Ярославцы жалуются на жуткий запах во всех районах города

И высказывают предположения, откуда он мог взяться
Полина Вачнадзе
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Полигон в Гаврилов-Ямском районе тлеет до сих пор. ФОТО читателя КП-ЯрославльПолигон в Гаврилов-Ямском районе тлеет до сих пор. ФОТО читателя КП-Ярославль
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В социальных сетях ярославцы жалуются на непонятный жуткий запах, который вечером 8 июля распространился по всему городу. Отписались жители Брагина, Пятерки, Суздалки, Перекопа...

- Сначала подошву проверил, а оказалось все глобальнее, - пишет в группе "Жесть Ярославль" Геворг Семелюк.

Первым делом стали грешить на местные заводы и выбросы с производства, кто-то учуял запах прелого сена или силоса. Есть и предположения, что юго-западный ветер, который дует сегодня, донес до Ярославля ароматы горевшего вчера мусорного полигона в Гаврилов-Ямском районе.

Кстати, а мусор на полигоне продолжает тлеть. Вот уж кому сегодня точно не везет, так это жителям Гаврилов-Ямского района: к удушающей жаре примешался непередаваемый букет тлеющих отходов.

Дым распространился по всему району. ФОТО читателя КП-Ярославль

Дым распространился по всему району. ФОТО читателя КП-Ярославль

- Все в дымине, тлеет, видать. Машин пожарных нет, - рассказывают местные жители.

В общем, пока в дело не вмешаются специалисты, понять, откуда в Ярославле идет такая вонь, будет трудно. Правда, есть в этом один плюс: неприятный запах заставил ярославцев снова надеть маски, которые практически все сняли, несмотря на то, что режим ношения сизов еще никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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