2020-06-25T15:32:46+03:00
Общество

Олег Захаров: «Призываем каждого принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию»

В первый из шести дней, отведенных на волеизъявление, председатель регионального избиркома обратился к жителям Ярославской области
Мария СОКОЛОВА
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Председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров призывает всех ярославцев выразить свою волю к изменениям в Основной закон нашей страны. Фото предоставлено избиркомом ЯОПредседатель областной избирательной комиссии Олег Захаров призывает всех ярославцев выразить свою волю к изменениям в Основной закон нашей страны. Фото предоставлено избиркомом ЯО
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Олег Захаров сказал, что сегодня, 25 июня, в 8 часов утра открылись все избирательные участки в регионе.

- Мы рады тому, что уже в первые часы работы на участки пришло довольно большое число избирателей, - отметил он. – Как и было обещано, проголосовать жители региона смогут и во дворах, куда уже сегодня были направлены избирательные комиссии по ранее озвученному графику, чтобы люди могли планировать свое голосование.

Председатель избиркома Ярославской области напомнил, что все 6 дней, предшествующих дню Всероссийского голосования, а также и 1 июля, график работы у участковых избирательных комиссий единый – с 8 утра до 8 вечера.

- В это время каждый избиратель может придти на свой избирательный участок и там проголосовать за изменения ив Основной закон страны, - подчеркнул Олег Захаров. - Уверены, что такой график работы, а также организованные во дворах выездные участки, помогут осуществить всем избирателям свое право на голосование доступно и в удобное им время.

Все процедуры голосования, где бы они не проходили – на стационарных участках, или на свежем воздухе, заверил председатель облизбиркома, обеспечены полными мерами безопасности, которые исключают любую возможность заражения короновирусом в условиях пандемии. Средства индивидуальной защиты выдаются не только членам избирательных комиссий, но и избирателям в случае, если у них СИЗы отсутствуют.

- Мы надеемся, что голосование пройдет на высоком организационном уровне, в полностью безопасных условиях. Призываем каждого жителя Ярославской области принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию, - обратился к землякам Олег Захаров.

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