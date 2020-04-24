2020-04-24T09:46:09+03:00
Иваново

Жителей Ивановской области обязали везде носить медицинские маски

Масочный режим введен с сегодняшнего дня, 24 апреля
Полина Вачнадзе
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Жителей Ивановской области обязали везде носить медицинские маскиЖителей Ивановской области обязали везде носить медицинские маскиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С сегодняшнего дня, 24 апреля, все ивановцы должны носить маски и другие индивидуальные средства защиты во всех общественных местах, во всех помещениях, где возможен контакт между людьми. Соответствующие поправки уже внесены в указ губернатора региона «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

Масочный режим вводится в магазинах, на улицах, автозаправках, поликлиниках, а также в общественном транспорте и даже при поездках в такси. В качестве защитных средств помимо масок можно использовать повязки, респираторы или другие изделия, защищающие органы дыхания.

- Предваряя вопросы о том, что маски нельзя приобрести, скажу: мы провели мониторинг, аптеки масками снабжены, во всех крупных сетевых и муниципальных аптеках их можно купить, – отметил руководитель ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин. – Также некоторые крупные сетевые продовольственные магазины будут продавать средства защиты.

При этом об еще раз обратил внимание на то, что маски - не панацея от коронавируса и их нужно использовать в совокупности с другими средствами и способами защиты, например, мытьем рук. А самый лучший вариант: не выходить из дома и минимизировать контакты с другими людьми.

С начала пандемии коронавируса в Ивановской области зарегистрировано 239 случаев заражения COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 14 человек. У трех пациентов с коронавирусом, которые находились в реанимации, состояние улучшилось, их перевели в обычные палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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