2020-04-23T02:03:02+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 23 апреля: подтвердилось еще 12 случаев заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 23 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пять инфицированных приехали в Ивановскую область из других регионовПять инфицированных приехали в Ивановскую область из других регионовФото: Иван МАКЕЕВ
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На вечер, 22 апреля, в Ивановской области подтвердилось еще 12 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 225 инфицированных жителей. Пять из них вернулись на автомобилях из других регионов.

Также за сутки с помощью компьютерной томографии было выявлено 25 пневмоний. Все пациенты госпитализированы.

Всего в больницах региона находится 148 человек, трое с COVID-19 и 13 с пневмониями – в реанимации. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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