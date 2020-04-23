Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 23 апреля: подтвердилось еще 12 случаев заражения

На вечер, 22 апреля, в Ивановской области подтвердилось еще 12 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 225 инфицированных жителей. Пять из них вернулись на автомобилях из других регионов.

Также за сутки с помощью компьютерной томографии было выявлено 25 пневмоний. Все пациенты госпитализированы.

Всего в больницах региона находится 148 человек, трое с COVID-19 и 13 с пневмониями – в реанимации. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.