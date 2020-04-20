2020-04-20T02:01:56+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 20 апреля: скончался второй пациент с COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 20 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Врачи приняли пациента в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату ИВЛВрачи приняли пациента в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату ИВЛФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным на вечер 19 апреля в Ивановской области 15 заболевших коронавирусом. Всего в регионе 164 пациента с диагнозом COVID-19.

В пасхальные выходные был усилен контроль над соблюдением указа о режиме повышенной готовности в связи с пандемией.

Второй житель Ивановской области с подтвержденным диагнозом скончался в больнице. Врачи приняли его в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина работал дальнобойщиком и имел сопутствующие патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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