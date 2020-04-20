Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 20 апреля: скончался второй пациент с COVID-19

По данным на вечер 19 апреля в Ивановской области 15 заболевших коронавирусом. Всего в регионе 164 пациента с диагнозом COVID-19.

В пасхальные выходные был усилен контроль над соблюдением указа о режиме повышенной готовности в связи с пандемией.

Второй житель Ивановской области с подтвержденным диагнозом скончался в больнице. Врачи приняли его в тяжелом состоянии и сразу подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина работал дальнобойщиком и имел сопутствующие патологии.