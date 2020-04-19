Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 19 апреля: за сутки прибавилось 15 заболевших

Кроме того, подтверждения ожидают три положительных экспресс-теста, отправленных в Москву.

В региональном отделении полиции сообщили, что в пасхальные выходные будет усилен контроль над соблюдением указа о режиме повышенной готовности в связи с пандемией.

По данным на вечер 18 апреля в Ивановской области официально подтвердили 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, в регионе 164 пациента с диагнозом COVID-19.

Губернатор области Станислав Воскресенский подписал постановление об установлении выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь жителям, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Младшему медицинскому персоналу назначена выплата в размере четырех с половиной тысяч рублей, врачам-инфекционистам и анестезиологам-реаниматологам по 22 с половиной тысячи. Доплаты действуют с 1 марта 2020 года.