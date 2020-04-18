Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 18 апреля: умер первый пациент с коронавирусом

- В Ивановской области умер первый пациент с диагнозом коронавирус. 74-летний житель региона имел тяжелую сопутствующую патологию, находился на аппарате ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но из-за других болезней прогноз изначально был неблагоприятный.

- На данный момент в Ивановской области - 149 случаев COVID-19. За сутки поставлено 13 новых диагнозов. По трем экспресс-тестам ожидается ответ из федеральной лаборатории.

Из больниц уже выписано 9 пациентов, к выписке готовятся еще пять человек. Под наблюдением медиков остаются 1497 жителей региона с разными сроками окончания карантина. Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 155 человек, самочувствие большинства удовлетворительное.

- 13 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Иванове, Кохме, Шуе, Гаврилово-Посадском, Заволжском и Южском районах. Нет подтвержденных случаев или положительных экспресс-тестов в Лежневском, Тейковском и Юрьевецком районах.

- На время праздника Пасхи изменил режим своей работы общественный транспорт. Из-за режима повышенной готовности, который действует в регионе, отменены специальные рейсы на кладбища. Напомним, что в общественном транспорте все пассажиры должны находиться в масках.

- В Пасху на ивановских кладбищах будут дежурить полицейские патрули. Тех жителей области, которые попытаются пройти на могилы своих близких, собираются штрафовать. Согласно Указу губернатора региона, до 30 апреля все погосты закрыты. Исключения делаются только для похоронных процессий.

- Те жители Ивановской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса, получают наборы продуктов, произведенных в регионе.

- Медицинским работникам Ивановской области, которые работают с коронавирусными больными, будут выплачены дополнительные денежные компенсации помимо президентских выплат. Минимальная выплата для младшего медперсонала составит 4 506 рублей, максимальная - для врачей-инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов составит чуть более 22 500 рублей.

- Все праздничные мероприятия, связанные с годовщиной Великой Победы, в Ивановской области переносятся на другой срок. Когда будет отмечаться День Победы, пока не известно. Соответственно, переносится и дата проведения Бессмертного полка.