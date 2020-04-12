Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 12 апреля 2020: выявлено более шести тысяч случаев нарушения самоизоляции

По данным на вечер 11 апреля в Ивановской области официально зарегистрированы ещё два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Также за сутки было выявлено восемь положительных экспресс-тестов .

Под наблюдением врачей остаются 2299 жителей Ивановской области. Диагноз COVID-19 подтвержден у 62 человек. Четверо пациентов, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию.

Региональное отделение полиции сообщает, что в регионе зафиксировано более шести тысяч случаев нарушения жителями режима самоизоляции.

Согласно данным сервиса «Индекс самоизоляции», который запустил Яндекс, рейтинг самоизоляции жителей Ивановской области снизился до 2,9. Данный показатель говорит о том, что люди перестали соблюдать режим изоляции и массово выходят на улицу.