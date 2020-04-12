2020-04-12T01:00:03+03:00
Иваново

Коронавирус в Ивановской области, последние новости на 12 апреля 2020: выявлено более шести тысяч случаев нарушения самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ивановской области на 12 апреля 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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Рейтинг самоизоляции жителей Ивановской области снизился до 2,9.Рейтинг самоизоляции жителей Ивановской области снизился до 2,9.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным на вечер 11 апреля в Ивановской области официально зарегистрированы ещё два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Также за сутки было выявлено восемь положительных экспресс-тестов .

Под наблюдением врачей остаются 2299 жителей Ивановской области. Диагноз COVID-19 подтвержден у 62 человек. Четверо пациентов, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию.

Региональное отделение полиции сообщает, что в регионе зафиксировано более шести тысяч случаев нарушения жителями режима самоизоляции.

Согласно данным сервиса «Индекс самоизоляции», который запустил Яндекс, рейтинг самоизоляции жителей Ивановской области снизился до 2,9. Данный показатель говорит о том, что люди перестали соблюдать режим изоляции и массово выходят на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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