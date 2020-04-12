Коронавирус в Ярославле, последние новости на 12 апреля 2020: ярославцы перестали соблюдать режим самоизоляции

По данным на вечер 11 апреля в Ярославской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. С подтвержденным диагнозом COVID-19 лечение проходят 10 человек, на обязательной изоляции находится 410 жителей региона, за сутки было обследовано 627 ярославцев.

Один из заболевших COVID-19 успешно вылечился и выписан из больницы. Таким образом, с начала пандемии в регионе выздоровело 3 человека. Для подтверждения в Москву отправлены 15 анализов.

Согласно данным сервиса «Индекс самоизоляции», который запустил Яндекс, рейтинг самоизоляции ярославцев снизился до 2,8. Данный показатель говорит о том, что люди перестали соблюдать режим изоляции и массово выходят на улицу.

Также стало известно о том, что ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию, сроки экзаменов могут корректироваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, возможность отмены ЕГЭ или проведения его в дистанционном формате не рассматривается.

Школьники и студенты продолжают учиться в дистанционном режиме.