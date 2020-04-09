2020-04-09T17:43:22+03:00
Кострома

Костромичка организовала бордель под видом салона эротического массажа

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
Полина ЗАЙЦЕВА
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Девушки, предоставлявшие услуги проституции, объяснили свои действия трудным материальным положением.Девушки, предоставлявшие услуги проституции, объяснили свои действия трудным материальным положением.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Костромы утвердила обвинительное заключение по делу 28-летней местной жительницы, которая организовала в городе бордель. По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года женщина организовывала занятия проституцией в арендованной квартире.

- Информацию о предоставлении услуг и свои контактные данные она разместила в социальных сетях. Сексуальные услуги клиентам оказывались под видом «эротического массажа», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе расследования установлены факты оказания услуг двумя девушками из Костромы и Костромского района, которые объяснили свои действия трудным материальным положением.

Уголовное дело передано в Свердловский районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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