Костромичка организовала бордель под видом салона эротического массажа

Прокуратура Костромы утвердила обвинительное заключение по делу 28-летней местной жительницы, которая организовала в городе бордель. По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года женщина организовывала занятия проституцией в арендованной квартире.

- Информацию о предоставлении услуг и свои контактные данные она разместила в социальных сетях. Сексуальные услуги клиентам оказывались под видом «эротического массажа», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе расследования установлены факты оказания услуг двумя девушками из Костромы и Костромского района, которые объяснили свои действия трудным материальным положением.

Уголовное дело передано в Свердловский районный суд для рассмотрения.