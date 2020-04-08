Костромич украл антикварный самовар, чтобы с выручки от продажи купить дозу

В полицию Костромы обратилась 42-летняя местная жительница, из дома которой украли антикварный самовар. По горячим следам полицейские установили 36-летнего подозреваемого. Позже выяснилось, что мужчина причастен к восьми аналогичным преступлениям.

- В конце декабря прошлого года он освободился из мест лишения свободы, но, вернувшись в родную Кострому, сразу начал употреблять наркотики, - прокомментировали в пресс-службе УМВД россии по Костромской области. - Средства на приобретение запрещенных веществ злоумышленник добывал путем совершения краж из частных домовладений.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, преступник признался в содеянном.