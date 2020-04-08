2020-04-08T18:17:43+03:00
Кострома

Костромич украл антикварный самовар, чтобы с выручки от продажи купить дозу

Мужчина «добывал» деньги на наркотик воруя из частных домов
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту преступления возбуждено уголовное дело, преступник признался в содеянном.По факту преступления возбуждено уголовное дело, преступник признался в содеянном.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Костромы обратилась 42-летняя местная жительница, из дома которой украли антикварный самовар. По горячим следам полицейские установили 36-летнего подозреваемого. Позже выяснилось, что мужчина причастен к восьми аналогичным преступлениям.

- В конце декабря прошлого года он освободился из мест лишения свободы, но, вернувшись в родную Кострому, сразу начал употреблять наркотики, - прокомментировали в пресс-службе УМВД россии по Костромской области. - Средства на приобретение запрещенных веществ злоумышленник добывал путем совершения краж из частных домовладений.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, преступник признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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