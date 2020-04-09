2020-04-09T01:05:26+03:00
Иваново

Коронавирус в Иванове, последние новости на 9 апреля 2020: COVID-19 выявлен у годовалой девочки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 9 апреля 2020 года
Полина Вачнадзе
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Ребенок сейчас находится в 1-ой городской больнице ИвановаРебенок сейчас находится в 1-ой городской больнице ИвановаФото: Алексей БУЛАТОВ
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- В Ивановской области диагноз «коронавирус» подтвержден у годовалой девочки. Где она могла заразиться, пока не известно. Ребенок сейчас находится в 1-ой городской больнице Иванова. Семья проживает в Тековском районе, у родителей малышки вирус пока что не обнаружен.

- На данный момент в Ивановской области официально зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. Шесть человек уже выздоровели и были выписаны из больницы, еще одного человека вот-вот должны отпустить домой после лечения.

За сутки выявлено два положительных экспресс-теста, их направили в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза. Те ивановцы, что контактировали с людьми, у которых сомнительные результаты, отправлены на карантин.

На данный момент под наблюдением медиков находятся 2073 человека. За сутки на карантин ушел 141 человек, выписано – 167.

- В Ивановской области системообразующие предприятия возобновляют свою работу. Но при соблюдении жестких санитарных норм. Также часть местных организаций на время режима повышенной готовности перепрофилировалась под выпуск индивидуальных средств защиты.

- Губернатор Ивановской области внес изменения в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», согласно которому работодатели должны перевести сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания на дистанционную форму работы. Также они могут установить им нерабочие дни с сохранением места за зарплаты.

- Максимально подготовлена к приему больных с коронавирусом Первая городская клиническая больница. Вторая городская больница принимает больных с пневмонией, чтобы не подвергать риску отделения других медучреждений.

В ГКБ №4 завершается подготовка кислородной магистрали на 100 мест. В медицинском учреждении развернуты реанимационные койки, по плану их число может достигать ста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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