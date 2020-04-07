В Костроме директор цирка брал взятки и отмывал деньги на продаже билетов

В Костроме сотрудники полиции выявили преступную схему, по которой 61-летний директор городского цирка отмывал деньги. Правоохранители проводили проверку в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дел по факту взятки. В ходе расследования выяснилось, что директор цирка заключил фиктивные сделки с рядом индивидуальных предпринимателей.

- Последние должны были реализовывать билеты населению и получать оплату от Росгосцирка. Изначально обе стороны условия исполнять не собирались. Вся работа проводилась исключительно работниками учреждения, а подельники предприимчивого директора возвращали ему полученные деньги за вычетом определенного процента, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Костромской области. - Таким образом, злоумышленник присвоил в общей сложности 460 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел. Проводится расследование, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности злоумышленника.