Коронавирус в Иванове, последние новости на 7 апреля 2020: 20 жителей заплатят штрафы за нарушение самоизоляции

По данным на вечер 6 апреля в Ивановской области у 10 пациентов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе 33 человека с диагнозом COVID-19.

Почти две недели в Ивановскую область не может вернуться супружеская пара, застрявшая из-за кокоравируса на Занзибаре в Танзании.

Стало известно, что врачи выписали ивановского нейрохирурга, у которого ранее медики диагностировали коронавирус. Мужчина выздоровел и приступил к работе.

Предприятия, которые подключились к производству медицинских средств, а также те, которые являются значимыми для региона, продолжат свою работу.