2020-04-07T01:00:05+03:00
Иваново

Коронавирус в Иванове, последние новости на 7 апреля 2020: 20 жителей заплатят штрафы за нарушение самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 7 апреля 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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В регионе 33 человека с диагнозом COVID-19.В регионе 33 человека с диагнозом COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на вечер 6 апреля в Ивановской области у 10 пациентов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе 33 человека с диагнозом COVID-19.

Почти две недели в Ивановскую область не может вернуться супружеская пара, застрявшая из-за кокоравируса на Занзибаре в Танзании.

Стало известно, что врачи выписали ивановского нейрохирурга, у которого ранее медики диагностировали коронавирус. Мужчина выздоровел и приступил к работе.

Предприятия, которые подключились к производству медицинских средств, а также те, которые являются значимыми для региона, продолжат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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