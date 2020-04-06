Коронавирус в Иванове, последние новости на 6 апреля 2020: 20 жителей заплатят штрафы за нарушение самоизоляции

Мы собрали последние новости на 5 апреля 2020 о коронавирусе в Иванове.

В городе нет новых заболевших коронавирусной инфекцией. Число жителей с COVID-19 остается прежним – 23 человека. Из Первой городской больницы уже выписаны 2 пациента. 13 положительных экспресс-тестов отправлены в Москву.

За сутки ивановская полиция составила 20 административных протоколов в отношении горожан, которые не соблюдали меры самоизоляции. Правоохранители продолжают патрулировать улицы. Для жителей Иванова, которые не заботятся о своей безопасности и безопасности окружающих и нарушают законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей.