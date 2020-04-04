Коронавирус в Иванове, последние новости на 4 апреля 2020: учебные заведения переходят на дистанционное обучение

Мы собрали последние новости на 4 апреля 2020 о коронавирусе в Иванове.

По данным на 4 апреля, в регионе действует режим обязательной самоизоляции. С 6 апреля все учебные заведения области перейдут на дистанционное обучение.

Всего в больницах находятся 13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех удовлетворительное состояние.

За сутки в регионе 11 экспресс-тестов на COVID-19 показали положительный результат. Для подтверждения их отправили в Москву. Также врачи ждут из столицы результатов еще по 12 пробам на коронавирусную инфекцию.