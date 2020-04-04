Коронавирус в Иванове, последние новости на 4 апреля 2020: учебные заведения переходят на дистанционное обучение
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 4 апреля 2020 года
Школьники смогут заниматься с учителями на онлайн-площадкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости на 4 апреля 2020 о коронавирусе в Иванове.
По данным на 4 апреля, в регионе действует режим обязательной самоизоляции. С 6 апреля все учебные заведения области перейдут на дистанционное обучение.
Всего в больницах находятся 13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех удовлетворительное состояние.
За сутки в регионе 11 экспресс-тестов на COVID-19 показали положительный результат. Для подтверждения их отправили в Москву. Также врачи ждут из столицы результатов еще по 12 пробам на коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU