2020-04-04T01:00:36+03:00
Иваново

Коронавирус в Иванове, последние новости на 4 апреля 2020: учебные заведения переходят на дистанционное обучение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Иванове на 4 апреля 2020 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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Школьники смогут заниматься с учителями на онлайн-площадкахШкольники смогут заниматься с учителями на онлайн-площадкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы собрали последние новости на 4 апреля 2020 о коронавирусе в Иванове.

По данным на 4 апреля, в регионе действует режим обязательной самоизоляции. С 6 апреля все учебные заведения области перейдут на дистанционное обучение.

Всего в больницах находятся 13 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех удовлетворительное состояние.

За сутки в регионе 11 экспресс-тестов на COVID-19 показали положительный результат. Для подтверждения их отправили в Москву. Также врачи ждут из столицы результатов еще по 12 пробам на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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