Вакцина против всех «корон» и их вирусов

- Александр Васильевич, каково отношение коммунистов к действующей Конституции?

- КПРФ всегда настаивала: ельцинская Конституция, принятая на крови, на обломках расстрелянного в 1993 году народовластия, нуждается в капитальном ремонте. Конституцию необходимо менять в интересах народного большинства.

- Президент предложил поправки в Конституцию. И они приняты. Что вас не устраивает?

- Не устраивают два момента: содержание большинства поправок и процедура их принятия.

- Некоторые социальные поправки в Конституции все же есть.

- Во-первых, поправки по социальным вопросам об индексации социальных выплат, о минимальном размере оплаты труда на уровне прожиточного минимума уже закреплены в законах. Во-вторых, эти так называемые социальные поправки теперь конституционно закрепляют бедность на десятилетия вперед.

- А КПРФ свои поправки предложила?

- Фракция КПРФ в Госдуме внесла 15 действительно принципиальных поправок. Очевидны две основные поправки: закрепить прежний пенсионный возраст и право на природные ресурсы для всех граждан нашей страны. Ни эти, ни другие базовые поправки КПРФ не были учтены.

- Как КПРФ отнеслась к поправке об «обнулении» президентских сроков для действующего президента Путина?

- Эта поправка прояснила цель затеянной президентом и его окружением спецоперации по изменению Конституции - обеспечения бессрочного и бесконтрольного правления Путина в условиях нарастающей бедности населения и стагнации экономики. Его правление способствовало продвижению лишь в отдельных областях, таких, к примеру, как оборона. Это важно. Но главное в том, что, в целом, стагнирует реальный сектор экономики, продолжают закрываться заводы и фабрики, люди теряют работу. Правительства Путина при том курсе, который проводит президент, просто не способны изменить ситуацию в экономике к лучшему. Фракция КПРФ в Госдуме стала единственной, которая проголосовала против этой поправки. Такая позиция КПРФ подверглась яростной атаке провластных СМИ.

- А что вас не утраивает в процедуре принятия поправок?

- Не устраивает необоснованная поспешность. Вспомните: никому не нужное переименование аэропортов обсуждалось в обществе в четыре раза дольше, чем поправки в основной закон страны. Не устраивает и механизм принятия поправок, противоречащий Конституции. Ярославский обком КПРФ выступил категорически против вступления в силу принятого закона о поправках в Конституцию.

- Какую позицию КПРФ занимает по общероссийскому голосованию?

- У коммунистов нет сомнений в юридически несостоятельном, политически имитационном, а сейчас еще и эпидемиологически опасном характере так называемого «общероссийского голосования». А также в истинных целях его организаторов - попытке обманом привлечь на свою сторону народ ради сохранения возможности продолжения ограбления страны для правящего класса через сохранение и укрепление власти этого президента. Голосование на неопределенный срок перенесено, но не отменено. Мы считаем, что надо проводить не показушное голосование, а настоящий референдум по изменению Конституции, подготовленный Конституционным собранием, с включением в вопросы референдума основополагающих поправок, предложенных КПРФ.

- Что вы думаете о ситуации с коронавирусом?

- Мы пока не видим серьезных мер, которые должны приниматься властями всех уровней. Мы передали в правительство области вопросы, которые требуют срочного решения. Один из главных - обеспечить медицинский персонал лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты. Без них жизнь медиков подвергается опасности. Если не будет врачей, то не будет и всех нас! Благодаря настойчивым требованиям активных ярославцев власти заказали защитные костюмы в Гаврилов-Яме. А петиция в защиту врачей собрала более 70 тысяч подписей. Остается острым вопрос нехватки респираторов для врачей. Их нет. На наш взгляд, борьба с коронавирусом может и должна закончиться сменой курса развития России. Существует единственная в мире действенная вакцина против всех «корон» и их вирусов - это вакцина социализма!