2020-03-24T16:46:21+03:00
Кострома

В Костроме директор ЧОПа украл почти 900 тысяч из зарплат своих сотрудников

Суд приговорил его к двум годам условного заключения
Полина ЗАЙЦЕВА
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Осужденный попытался обжаловать приговор, но фемида осталась непреклонна.Осужденный попытался обжаловать приговор, но фемида осталась непреклонна.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Костроме состоялся суд над 43-летним местным жителем, который обвинялся в хищении денежных средств и имущества в крупном размере. Установлено, что занимая пост директора ЧОПа, с первого января 2016 года по 30 июня 2017 года мужчина присваивал себе денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты работникам.

- В общей сложности преступник забрал себе 830 тысяч рублей и имущества на сумму 57 тысяч рублей, полученные от предприятий города в качестве оплаты предоставленных охранных услуг, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам условного заключения с испытательным сроком два года. Осужденный попытался обжаловать приговор, но фемида осталась непреклонна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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