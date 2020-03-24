В Костроме директор ЧОПа украл почти 900 тысяч из зарплат своих сотрудников

В Костроме состоялся суд над 43-летним местным жителем, который обвинялся в хищении денежных средств и имущества в крупном размере. Установлено, что занимая пост директора ЧОПа, с первого января 2016 года по 30 июня 2017 года мужчина присваивал себе денежные средства, предназначенные для выплаты зарплаты работникам.

- В общей сложности преступник забрал себе 830 тысяч рублей и имущества на сумму 57 тысяч рублей, полученные от предприятий города в качестве оплаты предоставленных охранных услуг, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам условного заключения с испытательным сроком два года. Осужденный попытался обжаловать приговор, но фемида осталась непреклонна.